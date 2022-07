Dybala, l'ex entourage: "Vi svelo un retroscena sul Napoli. Ho provato a portare Kvaratskhelia a Milan e Roma" | ESCLUSIVA

Giuseppe Piraino,ex membro dell'entourage di Paulo Dybala, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Il Napoli si sta muovendo molto bene. La piazza vorrebbe un colpo ad effetto, am in questi anni la strategia della società si è rivelata quella giusta. Kvaratskhelia? In passato avevo avuto il mandato dal suo agente per portarlo in altre squadre come Milan e Roma. Non si è concretizzato perchè c'erano delle trattative di base. Questo è un giocatore davvero fortissimo, il Napoli ha fatto una grande operazione.

Dybala? Sotto la nostra gestione era tra i primi 5 al Mondo. C'era l'interesse del Barcellona e del Real Madrid. A volte andare a scadenza può essere un'arma a doppio taglio. Per me chi lo prende fa un affare, tecnicamente non si discute. Paulo avrà motivazioni importanti. La suggestione Napoli? Sarebbe una bella cosa, si scatenerebbe la passione nel vedere un nuovo argentino con la maglia azzurra. Dal punto di vista caratteriale non avrebbe problemi. All'epoca di Palermo lo volevano Napoli, Roma, Inter e la Juventus. Sarebbe stato fantastico portarlo sotto al Vesuvio, Napoli è un pezzo di Argentina in Italia"