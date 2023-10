Durante: "Raspadori ad oggi è un problema per il Napoli. Garcia scelto dopo tanti rifiuti estivi"

Ultime notizie Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa.

Garcia in o Garcia out?

“La risposta non è così facile. Il francese è stato scelto dopo un mese di grandi riflessioni. C’è un problema di una squadra che ha vinto uno Scudetto strabiliante, con le attese della piazza sicuramente elevate. Non è un mistero, però, che Garcia sia stato scelto dopo tanti rifiuti di questa estate. È una dinamica che toglie già molta autorità all’allenatore. Si è partiti immediatamente con il piede sbagliato. Inoltre, la squadra allenata da Spalletti non è la stessa di oggi. In queste settimane mi sembra che molti calciatori siano appagati e non in grado, per ora, di replicare le prestazioni della passata stagione. Alle responsabilità dell’allenatore, infatti, va aggiunta la poca lucidità in campo di alcuni uomini, sia in fase offensiva che difensiva. La colpa andrebbe divisa tra tutte le parti. Società, allenatore e, soprattutto, calciatori portano il peso di questo momento. Si è detto che Raspadori è stato messo nella zona sbagliata del campo. Ad oggi, però, Jack è un problema per il Napoli. Raspadori è una risorsa importante che, pertanto, non può poltrire in panchina. Ciò detto, l’ottantuno azzurro è una prima punta di ruolo. Nello stesso ruolo ci sono Osimhen ed Simeone e, dunque, sarebbe necessario pensare ad un cambio di modulo. Ci sono vari problemi che la squadra è chiamata ad affrontare, a differenza di quel Napoli che, lo scorso anno, pareva dover semplicemente badare a concretizzare il sogno del terzo tricolore. Quando navighi in un mare tranquillo è sempre più semplice mentre, quando ci sono le onde è sempre complicato. Il tecnico non può risolvere tutto e subito come se avesse una bacchetta magica. Lo stesso Ancelotti, uno dei più grandi allenatori italiani, ha dovuto affrontare problemi importanti proprio a Napoli. Dunque, tra il Garcia in e il Garcia out aspetterei. Non si può pensare di gettare tutto via dopo così poco tempo”