Durante: "Non sono convinto che Spalletti resti a Napoli: il club commette sempre lo stesso errore"

L'agente Sabatino Durante è intervenuto a CalcioNapoli24Live:

"Ederson lo conosco dal settore giovanile del Corinthias. Non mi aspettavo questa esplosione in Serie A: è stata una sorpresa perchè in Brasile non si stava esprimendo così. Fa parte del gruppo dell'entourage di Kaio Jorge. Per fortuna che il Napoli non concluse. Ederson è arrivato a gennaio, un buon giocatore ma parlare del Psg sembra una cosa assurda. Lasciamogli fare un altro campionato alla Salernitana: ha un buon fisico, buoni piedi ma adesso ha solo fatto una decina di partite in Italia e parlare di grandi culb per lui è una esagerazione.

Leggo molte critiche agli allenatori del Napoli: prima Ancelotti, Gattuso e adesso Spalletti. C'è qualcosa che non funziona e non parlo dei tifosi. All'interno della società c'è qualcosa che non funziona. Un giornalista locale puntava il dito su Meret. Meret è un buon giocatore ma non ha quella personalità che dovrebbe avere un portiere: anche quando sbagliano non devano abbattersi e Meret è un pochino deficitario. Parte della società e parte dell'ambiente giornalistico a Napoli pensano di essere il Real Madrid. città bellissima, tifo straordinario ma non è Madrid: piedi per terra altrimenti non si valuta al meglio il lavoro degli allenatori. Ancelotti è passato per lo scemo del villaggio. Spalletti criticato lo stesso. Stiamo oltrepassando il limite secondo me. gestire i giocatori è molto difficile: l'allenatore è un modo solo e se non trova appoggio nella società si trova nei casini. Succedono cose come l'ammutinamento.

Gli obiettivi vanno centrati e per centrarli ci vuole la benzina, che sono i soldi per i calciatori. A quel punto l'auto si ferma se la benzina non c'è. A Napoli succede spesso questo e l'allenatore si trova a combattere con dei mugugni, a motivare dei giocatori che la società non motiva. Questo è quello che mi sembra di capire parlando con qualcuno internamente, come si muovo certe situazione. Ogni anno è sempre la stessa storia. Al primo momento di difficoltà la società non è di aiuto e iniziano a far uscire notizie e critiche nei confronti dell'allenatore. Fino a che è il tuo allenatore non lo devi bruciare ma va sostenuto soprattutto nei momenti di difficoltà.

Mercato? Intanto chiediamoci: Spalletti sarà l'allenatore del Napoli il prossimo anno? Ha fatto un ottimo lavoro, ha ricevuto molte critiche e poco aiuto. Non sono convinto che Spalletti resti a Napoli anche perchè ha mercato: in Italia e all'estero cambieranno alcune panchina. A Napoli non c'è un gruppo convinto. La Salernitana sta facendo un miracolo perchè c'è una unità di gruppo tra società e allenatore. Spesso a Napoli c'è una società che divide e non unisce: questo è stato con Gattuso, questo è stato con Ancelotti e anche con Spalletti.