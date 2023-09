Durante: "Natan titolare? C’è tanta pressione, il Napoli non è andato in Brasile a prendere il titolare delle nazionali under ma..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Sabatino Durante, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Natan titolare col Bologna? C’è tanta pressione su di lui, il Napoli non è andato in Brasile a prendere il titolare delle nazionali under, ma il difensore del Bragantino: non si può pretendere di mandarlo in campo con un concetto di calcio diverso così come i metodi di allenamento. Se il Napoli voleva un giocatore pronto ne spendeva 30 di milioni di euro e non 10: in Georgia la bottega era sicuramente meno cara, invece è andato in Brasile con dieci milioni”