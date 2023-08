Durante: "Natan può diventare davvero importante, bisogna dargli il tempo di migliorare i suoi pregi e difetti"

Sabatino Durante è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Natan è sconosciuto solo perché gioca in una squadra che può essere considerata il Sassuolo del Brasile. E' una squadra che sta facendo buoni campionati da quando la Red Bull ha investito in questo club. Dicevo già da tempo che Koulibaly era un giocatore forte, stesso discorso per Kim. Non è un fenomeno, è un buon giocatore che sa quali sono i suoi pregi e difetti. Spalletti ha fatto giocare benissimo la squadra esaltando i pregi dei giocatori limando i difetti. Natan non ha esperienza, è un discorso che è capitato a tanti come Toloi, Bremer e altri come anche Jorginho. Ha fatto già vari prestiti dopo essre passato a dei top club, ora ha fatto benissimo negli ultimi campionati e ha margini di miglioramento. Ha tecnciche di qualità e fisiche, ma deve migliorare alcune cose come il fatto che scivola e spesso si distrae è da migliorare".