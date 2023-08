Durante: "Natan? Ha qualità ma serve calma, non so quanto gli ci vorrà per ambientarsi"

Notizie Calcio Napoli - L'intermediario Sabatino Durante è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Natan? Il ragazzo ha delle qualità: ha un bel sinistro, è prestante fisicamente ed è esplosivo. Ha qualche difetto che bisogna correggere, parte come terzino sinistro e alle volte scivolare sulla fascia può essere pericoloso. Magari prendi un cartellino giallo e in quella posizione può venire fuori una punizione non tanto pericolosa. Se, invece, scivoli davanti all’area di rigore i pericoli aumentano.

E’ un giocatore da portare avanti con calma, cercare di farlo ambientare e migliorarlo. Non so se ci vorrà ancora un mese o due. Lo sapeva anche il Napoli che, pronti via, si poteva ambientare subito in un contesto completamente diverso dal punto sociale e agonistico. E’ un giocatore che va perfezionato”.