Dugarry contro De Ligt: “Juventus? Scelta economica. Mi fa vomitare”

Christophe Dugarry ha attaccato Matthijs De Ligt, obiettivo di mercato della Juventus: "Dove sono finite le scelte sportive? Ci sono il Barcellona, il Psg e la Juventus. Bisogna essere chiari, la scelta sportiva è il Barcellona. E lui non la prende. Quindi è soltanto una decisione economica - ha detto a RMC Radio -. Vai pure altrove con la tua grana. Questa è l’immagine che vuoi dare, mi fa venire voglia di vomitare. È un giocatore eccellente, molto bravo. Ma con questa mentalità non durerà. Non è possibile”. E infine ha rincarato la dose: “Qual è l’idea? Cosa sta succedendo nella tua testa? 12, 13, 14 o 15 milioni di euro? Arrivati a quel punto, cosa cambia? Avrai una macchina in più, 50 metri quadrati in più nell’appartamento, 10 metri in più per la tua barca?".