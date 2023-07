D’Ubaldo: "Kilman vale 40mln? La cifra è importante, ma è una operazione che il Napoli può fare"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Guido D’Ubaldo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dimaro è una enclave napoletana, c’è grande entusiasmo e speranza affinché De Laurentiis costruisca una buona squadra a Garcia mantenendo Osimhen in rosa. Garcia è abituato a partire bene con le sue squadre, anche alla prima stagione della Roma con il record delle dieci vittorie è ancora imbattuto. Il mercato è difficile per tutti, in Italia si fanno operazioni a parametro zero come la Roma, oppure in prestito spendendo poco, oppure cedendo e reinvestendo come l’Inter che prende Frattesi al posto di Brozovic. Kilman vale 40 milioni di euro? La cifra è molto importante, ma è una operazione che il Napoli può fare: De Laurentiis farà grandi sacrifici per mantenere Osimhen, cedendo Kim e sostituendolo con un altro dai costi più bassi”