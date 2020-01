Dramè: "Non mi aspettavo Petagna al Napoli, appena arriverà lo chiamerò! Ricordo quando battemmo gli azzurri grazie ad un suo gol"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Boukary Dramè, calciatore della Paganese

“Alla Paganese mi sto trovando benissimo, ogni tanto vengo a Napoli perché si mangia molto bene, ho trovato un ristorante che cucina ottimi piatti africani e sentire i sapori delle mie origini è importante per me.

Petagna al Napoli? Non me lo aspettavo anche perché se non sbaglio lo cercava la Lazio, ma è una grande opportunità per lui. Alla Spal gioca molto e segna con continuità, ma appena sarà a Napoli lo chiamerò. Petagna deve fare ciò che sa fare perché a Bergamo faceva un lavoro diverso, ma alla Spal ha dimostrato che sa segnare e a Napoli sarebbe molto più semplice. Ai napoletani dico che possono essere felici perché con Petagna hanno in rosa un ottimo calciatore e rispetto a quando era all’Atalanta, oggi è un attaccante molto più esperto.

Il mio idolo è Koulibaly ed è anche un mio amico. Lui è come Manè, di un altro livello.

A Napoli non ho mai vinto, nel 2016 però con l’Atalanta vincemmo proprio con un gol di Petagna”.