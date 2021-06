Ultime notizie calcio - Il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel ha risposto così alla domanda relativa ad uno spostamento a Roma della finale di Euro 2020 a causa dell'aumento di contagi in Inghilterra (la finale al momento è in programma a Londra):

"Rispondo sì per adoperarmi perché la finale non si faccia in un Paese in cui i contagi stanno salendo rapidamente".