Dott. Marzullo: "Ha fatto bene Spalletti a tirare fuori Kim, se non ci sono lesioni ci sarà con la Juve"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Michele Marzullo, medico dello sport:

"Qualche piccolo passo falso me lo aspettavo, ma sono convinto dalla ripartenza del Napoli. Rimango ottimista, soprattutto ora che siamo a +7 sulla Juventus poco prima della gara contro i bianconeri. Sono tanti punti e se sapremo gestirli sarà tutt'altra storia. Il Napoli ha davvero un bel gruppo. Nel passato ne ho conosciuto tanti, ma questo mi sembra davvero ben strutturato. Manca forse un leader, ma Osimhen sta provando a diventarlo e può diventarlo davvero. L'infortunio di Kim? Spalletti ha fatto benissimo a toglierlo dal campo tra primo e secondo tempo, certi problemi vanno prevenuti alla radice. Avrebbe rischiato di fermarsi a lungo e non è un pericolo da correre. Kim è fondamentale nella difesa del Napoli, che ora avrà anche tanti incroci di primissimo livello. A partire dalla Juventus. E penso proprio che il coreano ci sarà in campo venerdì. Se non ci sono lesioni, in 5-6 giorni dovrebbe essere tutto rientrato. La condizione di Kvaratskhelia? Si sta un po' esagerando su questo ragazzo, molti lo davano già per il nuovo Maradona. All'improvviso gli è crollata addosso una responsabilità che non è in grado di mantenere. Probabilmente è più un problema psicologico che fisico. Partecipa poco alle azioni degli altri e cerca di fare tutto da solo, non va bene in un gruppo come questo".