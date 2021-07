Dott. Castellacci a CN24: "Il ritorno del pubblico negli stadi e le parole di De Laurentiis? Dobbiamo tenere conto della variante Delta"

Il dottor Enrico Castellacci, presidente della Lamica (Libera associazione medici italiani calcio) e medico dell’Italia campione del mondo nel 2006, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Quando una squadra vince, automaticamente si compatta e diventa la squadra, come la definiva Marcello Lippi. La Nazionale ha entusiasmo, è reduce da 31 risultati utili consecutivi, ricorda un po’ l’Italia del 2006 ma anche quella dell’Europeo 2012 e 2016, dove c’era compattezza fondamentale. Quando si fa un torneo di questo livello, il gruppo deve sentirsi tale e mi pare che l’Italia di Mancini sia così. Gli Europei non sono i Mondiali, li ho disputati entrambi e ho saggiato il tutto: è una competizione strana, spesso risaltano dei valori in squadra a cui non si poteva magari dare troppo credito. Penso alle vittorie di Danimarca, Grecia e anche il Portogallo nel 2012: al Mondiale è più difficile, emergono le squadre più forti in assoluto mentre all’Europeo può esserci la sorpresa. Il ritorno del pubblico negli stadi e le parole di De Laurentiis? Dobbiamo tenere conto della variante Delta, estremamente aggressiva: sono aumentati i vaccinati, diminuiscono comunque i ricoveri e le terapie intensive. Sappiamo la querelle tra il governo britannico ed altri governi sulla situazione inglese: la pandemia ci insegna ad andare avanti con moderazione, è un virus infido perchè varia con estrema facilità”