Dossena a CN24: "Stasera preferirei Di Lorenzo a sinistra, ma il Napoli doveva rinforzarsi lì. Il punto debole del Leicester è la difesa"

Napoli calcio - Andrea Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "I calciatori più forti giocano in Premier, il Napoli deve aspettarsi un inizio stile Liverpool ieri contro il Milan. Dovranno tenere botta perchè ti vengono a prendere con intensità. Il Leicester se da un lato palleggia molto ma ha nei due difensori centrali il punto debole e possono soffrire le caratteristiche degli attaccanti del Napoli. Gli azzurri non dovranno snaturarsi. Terzino sinistro? Dipende cosa vuoi fare, personalmente sposterei Di Lorenzo a sinistra. La società doveva intervenire in quella zona e non perché Mario Rui non sia all'altezza ma perchè non può giocarle tutte"