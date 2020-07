Dossena: "Se il LIverpool vuole Koulibaly se lo prende, i soldi non sono un problema per loro. Da tifoso napoletano spero nell'impresa a Barcellona"

Calciomercato Napoli - Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Andrea Dossena, ex difensore di Napoli e Liverpool, il quale si è soffermato sulle vicende di Serie A e su tanti altri temi, ecco quanto emerso:

Lo scudetto della Juventus: "Le 4 davanti hanno avuto un ritmo molto alto, la Juventus viene criticata forse perché è antipatica, in quanto vince sempre, non è mai facile vincere e a livello societario bisogna fare i complimenti per quello che ha fatto negli ultimi 10 anni. Dal punto di vista del gioco tutti si aspettano di vedere il Sarri di Napoli, che ci ha fatto impazzire, era una bellezza tale che piacerebbe rivederlo in un’altra squadra, ma gli interpreti non sempre gli stessi, e molto probabilmente con certi tipi di giocatori non riuscirai mai ad esprimere certi concetti di calcio, sono più forti perché magari sono dei solisti, però per creare una sinfonia ci vuole che tutti suonino lo stesso spartito, con questi calciatori è molto difficile che Sarri riesca ad imporsi. Per Sarri è un’altra vittoria dopo l’Europa League della scorsa stagione, al primo di anno di Juventus. I bianconeri saranno sicuramente protagonisti per i prossimi anni, l’unica che ha le potenzialità di scucire lo scudetto alla Juventus è l’Inter, che in questa stagione ci ha provato e ad un certo momento ce la poteva fare. All’Inter mancano quei giocatori che hanno vinto un qualcosa ad eccezione di Godin.”

Gosens-Inter: "Le fasce quest'anno sono state il punto debole della squadra di Conte, il quale a gennaio con due prestiti ha cercato di colmare questa lacuna. Hakimi è un terzino giovanissimo ma di grande classe. Gosens dovrebbe essere messo nelle condizioni di lavorare come nell'Atalanta, con Conte potrebbe trovarsi bene. In Italia è il terzino che prenderei subito, visto che è completo ed è molto forte anche in zona gol.”

Il centrocampista che manca all’Inter – “A gennaio hanno fatto tanto per prendere Eriksen, che non era la prima scelta di Conte, che era Vidal, se fossi l’Inter farei pazzie per Milinkovic Savic, che ti porta fisicità e gol, profilo che nel centrocampo dei nerazzurri manca.".

Liverpool da record: "È inutile parlare di quanto è grande questa squadra, i numeri parlano per loro. Hanno stravinto sebbene non vincessero da 30 anni, se la sono meritata alla grande questa vittoria".

Koulibaly-Liverpool: "Ci sono molte squadre che possono spendere tanti soldi per un giocatore. Se Koulibaly è il loro obiettivo, i soldi non saranno un problema, ogni anno Klopp ha acquistato un grande giocatore, partendo da Alisson, Van Dijk, Manè e Salah, da integrare nella rosa fino a farla diventare una squadra stellare composta dai migliori giocatori in ogni ruolo. Il Liverpool con il Koulibaly visto con Sarri avrebbe una difesa impenetrabile".

La vita a Napoli: "In questo periodo Napoli è troppo bella, è veramente difficile restare a casa. Posso capire il discorso di Rino (Gattuso) e i ragazzi, ma logicamente parliamo sempre di professionisti. Ora la squadra deve concentrarsi sulla partita difficilissima che affronterà al Camp Nou. La compagine partenopea ha avuto un'evoluzione dall'ammutinamento e con Gattuso ha fatto una grandissima seconda parte di campionato, il Barcellona è una signora squadra che però ha dei problemi di spogliatoio, andare a ribaltare il risultato in Spagna è veramente difficile, da tifoso napoletano lo spero tanto.”