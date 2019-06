Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Manolas e Koulibaly hanno una gran velocità che gli permette di recuperare o andare anche in inferiorità numerica. Loro riescono a salvare situazioni in extremis, con questi due calciatori e Allan davanti gli altri possono sentirsi liberi di attaccare e andare in avanti".