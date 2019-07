Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia sul mercato del Napoli. Ecco le sue parole.

"James al Napoli? Non credo in base agli infortuni del Real Madrid, situazione non chiara. Zidane non ha saldo lo spogliatoio, non è detto che arrivi a Napoli".