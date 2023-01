Dossena: "Ho un Napoli-Juve che ricorderò per sempre! Mario Rui oppure Olivera sulla fascia sinistra? Scelgo..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Andrea Dossena, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La tripletta di Cavani alla Juventus la ricorderò per sempre, fu una prestazione clamorosa in una partita che sappiamo quanto sia attesa dai tifosi: Edinson fu qualcosa di devastante quella sera.

Mario Rui oppure Olivera sulla fascia sinistra? Inizierei a dare fiducia a Mathias anche in previsione futura, è ovvio che Spalletti li vede quotidianamente ma per caratteristiche sceglierei l’uruguaiano: Chiesa non è ancora nella migliore condizione, ma se fisicamente riesci a contenerlo forse Olivera ha maggiore fisicità rispetto ad un Mario Rui più esperto.

L’atmosfera del Maradona? Venerdì sarà una occasione di lusso per vederlo al meglio, se il Napoli dovesse vincere darebbe una gioia pazzesca andando a +10 sulla Juventus. Mi aspetto un Napoli arrembante, ce l’ha nel DNA, mentre la Juve speculerà sull’errore dell’avversario”