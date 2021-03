Donati: "Napoli in corsa per la Champions, perché cambiare Gattuso a fine stagione?"

Napoli Calcio - Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Massimo Donati, ex centrocampista di Milan e Atalanta e attuale commentatore Dazn. “Quella di domani sarà una gara complicata per il Napoli – ha detto Donati a Radio Crc – il Milan ha tanti assenti, ma è comunque in fiducia dopo il pari e la prestazione di Manchester”. Secondo Donati “il Napoli è in corsa per la Champions nonostante i tanti infortuni subiti durante la stagione. Peccato per il ko di Rrahmani, stava entrando meglio negli schemi di Gattuso”. Gattuso che è stato messo spesso in discussione. Infatti si parla di diversi allenatori che potrebbero prendere il suo posto. “Io penso che il Napoli abbia già un allenatore valido – ha detto Donati a Radio Crc – si tratta di Gattuso. Non vedo il perché il club debba cambiare a fine stagione”.