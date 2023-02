Donadoni: "Esperienza al Napoli? Non ho mai vissuto da allenatore una sensazione così"

Calcio Napoli - Roberto Donadoni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Napoli? L’eccesso di euforia non credo sia pericoloso. L’entusiasmo che Napoli sta vivendo in merito ai risultati ottenuti è una cosa positiva. Quando sei su quest’onda, sei ancora più invogliato a dimostrare la tua qualità e ad esprimere il gusto e il piacere di far vedere le tue potenzialità. Non mi preoccuperei assolutamente in questo senso". ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Napoli? L’eccesso di euforia non credo sia pericoloso. L’entusiasmo che Napoli sta vivendo in merito ai risultati ottenuti è una cosa positiva. Quando sei su quest’onda, sei ancora più invogliato a dimostrare la tua qualità e ad esprimere il gusto e il piacere di far vedere le tue potenzialità. Non mi preoccuperei assolutamente in questo senso".

Sulla esperienza da allenatore del napoli, Donadoni ha commentato così: "In quel momento era un Napoli ancora in fase di ristrutturazione. C’era un centro a Castel Volturno che stava sorgendo. Quando sono stato lì sono state fatte cose importanti ma l’escalation in positivo è avvenuta dopo. La cosa che ricordo con piacere è l’entusiasmo e la sensazione che trasmetteva la gente allo stadio, non ho mai vissuto quelle sensazioni da altre parti. Il tifo faceva vibrare lo stadio, è una situazione unica”.