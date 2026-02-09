Divieto di trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania, l'avv. Pisani: "Discriminazione territoriale intollerabile, punizione collettiva di stampo medievale"

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha fissato per il 17 febbraio 2026 la camera di consiglio sulla domanda cautelare proposta dall’Avv. Angelo Pisani, dall’Associazione Club Napoli Maradona – L’Avvocato del D10s, contro il decreto del Ministro dell’Interno del 28 gennaio 2026 che ha imposto il divieto di trasferta non ai tifosi del Napoli, ma esclusivamente ai tifosi napoletani residenti in Campania.

Con decreto firmato dal Presidente Daniele Dongiovanni, il TAR Lazio ha accolto l’istanza di abbreviazione dei termini, riconoscendo l’urgenza e la rilevanza della questione, che investe diritti fondamentali, dignità personale e uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

«Questa non è una battaglia sportiva – dichiara l’Avv. Angelo Pisani – ma una battaglia di civiltà, dignità e giustizia. Il provvedimento impugnato introduce una discriminazione territoriale intollerabile: se un tifoso del Napoli è residente in Campania non può andare in trasferta; se lo stesso tifoso ha la residenza o una casa al mare o in montagna fuori regione, può andare liberamente, anche se potenzialmente pericoloso. È un paradosso giuridico e morale. Il ricorso contesta un sistema che non colpisce i comportamenti, ma le persone in base al luogo di residenza, trasformando milioni di cittadini onesti in sorvegliati speciali per nascita o domicilio, in palese violazione degli articoli 3, 16 e 27 della Costituzione, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza»

«Qui non si combatte la violenza – prosegue Pisani – ma si pratica una punizione collettiva di stampo medievale, che umilia Napoli e i napoletani, ma non gli altri tifosi che hanno altre residenze fuori dalla Campania. La sicurezza non si costruisce con i divieti di massa e senza senso, ma con la giustizia, la cultura, l’intelligenza delle decisioni e il rispetto dei diritti. Nel ricorso sono stati impugnati anche tutti gli atti presupposti e consequenziali, incluse eventuali informative delle forze dell’ordine, provvedimenti del CASMS, dell’ONMS e ogni atto attuativo del decreto, proprio perché il sistema adottato appare opaco, generalizzato e privo di un reale accertamento individuale»

«Se passa il principio che un cittadino può essere limitato nei suoi diritti solo perché vive in un certo territorio – conclude Pisani – allora nessuno è più libero. Oggi tocca ai napoletani, domani a chiunque altro. Per questo questa battaglia non è solo del Napoli, ma di tutta l’Italia che crede nello Stato di diritto. La decisione del TAR Lazio del 17 febbraio sarà un passaggio cruciale non solo per il calcio, ma per la tenuta democratica del principio di uguaglianza nel nostro Paese»