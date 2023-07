Foschi: "Ecco perchè De Laurentiis prenderà un nuovo direttore sportivo! Vi svelo come scoprimmo Cavani"

Rino Foschi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Giuntoli ha fatto un grande lavoro a Napoli, con il supporto di un grande gruppo. Ha fatto il massimo attraversando anche dei momenti difficili nel rapporto con De Laurentiis. Il Napoli perde un grande direttore sportivo anche nel rapporto con lo spogliatoio, però resta comunque uno staff molto competente ad operare per il club. Micheli e Mantovani sono bravissimi, ma io li lascerei fare ciò che hanno sempre fatto benissimo e per questo penso che De Laurentiis alla fine prenderà un altro direttore sportivo che possa fare anche da tramite con il gruppo squadra”.

Sabatini-Napoli? Lui ha lavorato con Rudi Garcia alla Roma ed è un collegamento che ci potrebbe stare, però non so se il matrimonio con De Laurentiis sia fattibile. Hanno due caratteri forti e non li vedo insieme".

Miglior colpo che ho fatto? Direi Cavani al Palermo. Noi seguivamo Pato in quel Mundialito, poi Cavani sette gol e costava meno e per questo abbiamo deciso di cambiare obiettivo. Lui aveva fatto un provino per il Real Madrid e temevamo che potesse convincere le merengues, fu difficile portare a termine la trattativa”.