Rudi Garcia: "Osimhen arriva domani, giocheremo per vincere! Vogliamo fare un bel calcio, non solo col 4-3-3. Prenderemo un vice Anguissa" | VIDEO

Rudi Garcia e due giocatori del Napoli, il portiere Pierluigi Gollini ed il difensore Juan Jesus, incontrano i tifosi napoletani nel ritiro di Dimaro 2023. Questa sera alle ore 21:15 nell'area eventi di Dimaro-Folgarida, si terrà il primo grande evento del ritiro 2023, con i tifosi del Napoli che avranno la possibilità di incontrare l'allenatore Rudi Garcia, il portiere Pierluigi Gollini ed il difensore Juan Jesus per fargli domande e intervistarli da vicino.

Se non vedi il player, clicca qui per seguire la diretta

Garcia risponde ai tifosi del Napoli a Dimaro: diretta video

CalcioNapoli24 seguirà l'incontro di stasera in diretta video e anche voi potrete assistere alla conferenza live sul nostro canale YouTube o sul canale 79 del digitale terrestre, in provincia di Napoli e Caserta. Questa la risposta di Rudi Garcia alle domande dei tifosi:

Quali sono le ambizioni per quest'anno?

"Sembra che tu vuoi fare il giornalista nella vita! Tu quando vuoi fare un gioco lo inizi per perdere o per vincere? E anche noi, giochiamo per vincere".

Quale emozione hai provato all'arrivo al Napoli?

"Semplicemente quando sono arrivato in città, anche se i giocatori erano in vacanza a stagione finita, sono venuto a metà giugno e ho visto Napoli tutta azzurra. Con bandiere, striscioni, oltre al cielo e il mare. Mi è piaciuto da morire, sapevo che c'è grande passione ma ho capito che è più di una passione: è quasi una religione, mi piace tanto".

C'è spazio maggiore per Raspadori nel suo gioco?

"La risposta è molta semplice, in un pasto ci vogliono tanti ingredienti. Raspadori è uno di quelli: è una cosa in più, che ti mette sale, pepe e gol!".

Quali sono le tue intenzioni per la prossima Serie A?

"Le mie intenzioni sono semplici: sono una persona che amo la logica. Se una squadra gioca bene spesso, ha molte più chances di vincere le partite. L'obiettivo sarà giocare bene per vincere le partite".

Sostituto di Kim Min jae?

"Come difensori centrali abbiamo Juan Jesus, Rrahmani e Ostigard che sono ottimi giocatori. Se possiamo trovare un quarto che abbia qualità da titolare, ben venga, altrimenti ne ho già tre".

Osimhen?

"Victor è sotto contratto, arriva domani con tutti gli altri. E lo ripeto: quando ho incontrato il presidente, ci siamo trovati sulla linea dell'ambizione. Il presidente non si vuole fermare e ha ragione: avremo una squadra di qualità!".

Prima impressione della città di Napoli?

"Dieci anni fa quando arrivai in Italia dissi che mi sarebbe piaciuto girare tutta l'Italia: da allenatore è complicato. Conoscevo la costiera amalfitana e Pompei ma non ero stato in città a Napoli. Devo dire che è unica, perché mare e montagna sono insieme bellissimi e Napoli è così. Il cibo solo io, non loro (i calciatori)! Adesso c'è tanto da scoprire, avrò tutto il tempo di visitare anche la storia della città di Napoli: amo visitarne i musei, sarò in giro. Forse con i baffi e la parrucca!".

Se ho trovato il sostituto di Ndombele?

"Domanda eccellente, però a centrocampo abbiamo tanta qualità. Sono complementari. Ci sono giocatori che possono fare sia il centrocampista che l'esterno d'attacco. Però devo dire che Ndombele l'ho conosciuto da avversario al Lione ed era un ottimo giocatore. Adesso dobbiamo trovare un giocatore per sostituirlo. A me piacerebbe che trovassimo un giocatore con fisicità, per aiutare Anguissa in questo ambito".

Quando hai pensato di fare l'allenatore?

"Ho provato a convincermi che non ero adatto a questo mestiere, perché mio papà è stato allenatore non coi professionisti: lavorava tutto il giorno e tutte le sere faceva l'allenatore. E il weekend partiva il giorno prima e tornava in piena notte. L'ho visto poco, ha dato tutto sul lavoro e per farci felici. E mi son detto che era un mestiere molto ingrato. Quando vinci sono i giocatori a vincere e quando perdi sei tu a perdere. Però sapevo nel mio cuore che volevo fare l'allenatore e sono contento di fare il più bel mestiere del mondo".

Come gestirà un gruppo che ha già vinto? Seguirà i dettami tattici di Spalletti o modificherà qualcosa?

"Penso che è soprattutto nella mente che devo lavorare con loro: io ho vinto, ho fatto la doppietta in Ligue 1. Poi sono rimasto come allenatore e mi ricordo che i ragazzi daranno lo stesso ma in più han fiducia perché hanno vinto in Italia dove è difficile. Ma forse il mio compito è di spingerli per fare in modo tale che rimangano a questo livello, perché quando hai vinto come lo chef quando fa un bel pasto, a volte sei sazio, no? L'asticella è molto alta, io li aspetto lì! Peccato per loro, potevano fare ancora meglio e li voglio ad un livello eccellente. Il mio lavoro sarà più psicologico".

Champions o un'altra Serie A?

"Tutte e due? Grazie, la risposta è stata data! (ride, ndr)".

Tiri dalla distanza?

"Certo, soprattutto quando giochi con squadre schierate in difesa, è una delle possibilità per fare gol. Quindi vediamo nel nostro gruppo chi è bravissimo per farlo e ci lavoreremo senz'altro".

Come sistemare gli errori da rigorista?

"Penso che tecnicamente si può lavorare su questo, poi ci sono giocatori che hanno più qualità per far bene in questa situazione. E più freddi in questo contesto. Non è facile in allenamento allenare quest'aspetto perché manca la pressione del momento e del pubblico. Però sì, ci si può lavorare: l'ho già fatto in passato! Ma oggi i portieri studiano e sono alti e forti, non è solo un problema di errore dal dischetto".

Come giocherà il Napoli l'anno prossimo?

"In undici! No, scherzo. Faremo un bel gioco efficace, ma conta vincere le partite. Se il gruppo non cambia molto e devo dire che il primo grande acquisto è qua alla mia sinistra (Gollini, ndr). Perché l'allenatore con due portieri fortissimi ha un'assicurazione e sei tranquillo! Inizieremo col 4-3-3 già in amichevole e testerò i giovani della Primavera per vedere se qualcuno può restare. Spero di trovarne uno da tenere in rosa. Se c'è da cambiare il modulo in alcune partite dall'inizio o in corsa, non è un problema: loro sono preparati, devo vedere io solo se hanno le armi per poter cambiare in corsa o iniziare differentemente. Capita la giornata che col 4-3-3 non puoi vincere: voglio giocatori intelligenti sul piano tattico.

Senza fare nomi, da quando abbiamo iniziato con le partitelle come oggi mi possono far vedere delle qualità. Non vedo dov'erano prima in prestito, voglio essere vergine nel mio spirito per vedere con gli occhi miei e dei miei assistenti. Nella prima amichevole giocheranno loro e vediamo. Chiaro che ad esempio abbiamo tanti attaccanti ed è difficile che resti un attaccante".

Ricordiamo la sua suonata del violino: la musica è cambiata in Serie A?

"Adesso il calcio non è più quello di 10 anni fa! Ed è tanto migliorato, adesso c'è il VAR per aiutare gli arbitri ed è molto più giusto anche se non toglie tutti gli errori. Il violino l'ho lasciato in Francia, spero non servi quest'anno!".