Juan Jesus: "Sostituto Kim? Siamo sereni sul sostituto. Che peccato in Champions! Vogliamo vincere ancora" | VIDEO

Rudi Garcia e due giocatori del Napoli, il portiere Pierluigi Gollini ed il difensore Juan Jesus, incontrano i tifosi napoletani nel ritiro di Dimaro 2023. Questa sera alle ore 21:15 nell'area eventi di Dimaro-Folgarida, si terrà il primo grande evento del ritiro 2023, con i tifosi del Napoli che avranno la possibilità di incontrare l'allenatore Rudi Garcia, il portiere Pierluigi Gollini ed il difensore Juan Jesus per fargli domande e intervistarli da vicino.

Questa la risposta di Juan Jesus alle domande dei tifosi:

"Aver vinto lo scudetto è stata un'emzione forte e ci vorrà tanto tempo per capire cosa abbiamo fatto. Abbiamo compiuto un lavoro unico, tutti ci tenevano fuori dall'Europa e abbiamo vinto lo scudetto. Emozione unica.

Sostituire Kim? La società deve lavorare per trovarlo, anche quando è andato via Koulibaly si è detto chi è questo e guardate cosa ha fatto Kim. Arriverà sicuramente qualcuno che ci aiuterà a vincere le partite.

Leader? No, ma sono sicuramente grande e ho vissuto piazze grandi e diverse. Leader non è la parola giusta ma sono a disposizione di tutti: calciatori grandi e piccoli, Rudi Garcia e società".

A che età hai iniziato a giocare a calcio?

"In Brasile ho iniziato veramente a giocare a otto anni: mi ha ispirato mio fratello. Crescendo sono andato in una squadra a Belo Horizonte e via via tutta la mia carriera".

Cosa ne pensi di Rudi Garcia?

"Conosco la sua storia, l'ho incontrato da avversario. A Roma fece 10 vittorie di seguito, speriamo di farle anche a Napoli! Un allenatore bravo, preparato ed è molto umano che nel calcio è importante".

Cosa serve per giocare da difensore in Serie A?

"Bisogna sudare tanto, lavorare e inseguire il tuo sogno. Oggi la gente ci vede qua, ma non è stato facile arrivare qua: ci sono tanti sacrifici da fare. Se sei bravo devi allenarti, mangiare bene e lavorare tanto".

Puntiamo a vincere la Champions League?

"Ci proveremo come una grande squadra: l'anno scorso ci siam rimasti male. Abbiamo dimostrato di poter arrivare in fondo. Sicuramente ci proveremo. A gennaio c'è la Supercoppa e andiamo a prenderci anche questo trofeo importante. Siamo qua per questi obiettivi!"