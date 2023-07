Gollini: "Felice di essere tornato! Vincere a Napoli è speciale, aiuteremo Garcia per ripeterci" | VIDEO

Rudi Garcia e due giocatori del Napoli, il portiere Pierluigi Gollini ed il difensore Juan Jesus, incontrano i tifosi napoletani nel ritiro di Dimaro 2023. Questa sera alle ore 21:15 nell'area eventi di Dimaro-Folgarida, si terrà il primo grande evento del ritiro 2023, con i tifosi del Napoli che avranno la possibilità di incontrare l'allenatore Rudi Garcia, il portiere Pierluigi Gollini ed il difensore Juan Jesus per fargli domande e intervistarli da vicino.

Gollini risponde ai tifosi del Napoli a Dimaro: diretta video

Questa la risposta di Pierluigi Gollini alle domande dei tifosi:

"Sono felice di essere tornato! Scudetto emozione unica, per un ragazzo italiano vincere è un qualcosa di incredibile. Vincere qua a Napoli è davvero un qualcosa di speciale.

Mi sposo con tante cose con i napoletani: musica, arte e amore per il calcio che è diverso dal solito. La prova è ciò che abbiamo vissuto l'anno scorso. Vincere qua non è come vincere in altri posti. I miei genitori? Non li ho mai visti mangiare come a Napoli?".

Come si fa a sopportare la pressione di un rigore?

"A dirla tutta, è il momento in cui ho meno pressioni di tutte: ce l'hanno i giocatori che calciano, io lì mi esalto. Se pari sei un eroe, se non la pari fa nulla! Rigore? E' un misto tra studio e sensazione".

A che età hai iniziato a giocare a calcio?

"A quattro anni, è sempre stato il mio sogno. Non mi facevano mai giocare in porta, ho iniziato da portiere molto tardi. Ho iniziato alla SPAL da difensore, poi a 11-12 anni ho insistito e sono andato con i guanti per provarci! E da lì, non ne sono più uscito dalla porta".

Cosa ne pensi di Rudi Garcia?

"Ogni anno è un'annata diversa: l'anno scorso è stato fantastico. Quest'anno anche noi dovremo mettere il mister nelle condizioni migliori. Speriamo che insieme al mister possiamo regalarvi tante gioie, sperando sia un'altra annata bella da vivere insieme!".

Contendere il posto da titolare con Meret?

"La risposta è semplice: quando giochi in una grande squadra come il Napoli, ci sono giocatori forti in ogni ruolo. Quindi è normale, ci mettiamo in competizione ed è normale che sia così. Con Alex siamo un ottimo gruppo di portieri, darò del mio meglio e cercherò di dimostrare al mister che devo giocare io! Ma l'importante è che tutti faremo il bene del Napoli".

Cosa serve per diventare un portiere forte come te?

"Bisogna avere la fortuna di avere un talento che è innato, poi va coltivato ed allenato. Si arriva ad un livello dove tutti sono forti e hanno fame, devi dare tutto te stesso. Devi fare sacrifici e lottare, con momenti belli e brutti, ma non bisogna mai mollare e lavorare duro".