Rrahmani ai tifosi: "Koulibaly? Speriamo tutti rimanga! Un onore giocare con lui, temo Leao e Boga" | VIDEO CN24

Incontro di Luciano Spalletti, Rrahmani e Di Lorenzo, durante il ritiro del Napoli a Dimaro. Come di consueto, questa sera dal Teatro di Folgarida, vi sarà l'incontro con la risposta a tutte le domande dei tifosi da parte dell'allenatore della SSC Napoli e dei due difensori azzurri: sono infatti Rrahmani e Di Lorenzo i due calciatori scelti dalla società per l'incontro con la platea di tifosi nel corso del ritiro a Dimaro 2022.

Dimaro 2022, Rrahmani ai tifosi: le dichiarazioni

Ecco le dichiarazioni di Amir Rrahmani raccolte da CalcioNapoli24, ecco tutte le risposte ai tifosi:

"Cessione Koulibaly?"

"Un giocatore forte, speriamo che rimane: tutti vogliamo che rimane. Abbiamo giocato tante partite insieme!".

"Cosa ho imparato da Kalidou?"

"Tutto (ride, ndr)!".

"Qual è il calciatore avversario che più mi ha messo in difficoltà?"

"Sono tanti, per me. Leao quest'anno, ma negli anni precedenti anche Boga. Ci sono calciatori forti che ci mettono in difficoltà dietro".

"Giocatore che mi ha emozionato giocarci con o contro?"

"Per me Victor Osimhen, perché tutti i giorni facciamo la guerra con lui!".

"Tralasciando le notizie di mercato, calcisticamente cosa ti ha dato giocare in coppia con Koulibaly?"

"Abbiamo giocato tante partite insieme, ci capiamo bene. Fra i giocatori più forti al mondo, è un onore giocare insieme a lui".

"Un momento in cui hai pensato di lasciare il calcio?"

"Non ci ho mai pensato: è una professione ma anche una passione che amo da quando ero piccolo, che era il mio sogno: giocare a questi livelli".

"Quali sono i ragazzi più simpatici dello spogliatoio?"

"Ci sono tutti ragazzi positivi. C'è Petagna, Fabian, Giovanni Di Lorenzo (lo guarda e ride, ndr). Davvero tutti bravi ragazzi! E Tommaso".

"Usate i social? Che peso date ai commenti positivi e negativi?"

"Quando vinci sei il più forte e parlano bene, quando perdi è il contrario! A volte qualche parola la noti, ma è normale".

"Come ti sei trovato a Verona e Napoli?"

"A Verona era il primo anno in Serie A, facemmo una grande stagione. Napoli è davvero una grande squadra che cerca di vincere sempre e di andare su. Giocare la Champions e quindi è un onore giocare per il Napoli".