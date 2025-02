Dionigi: “Non mi aspettavo il passaggio al 3-5-2. Calo atletico? Ecco cosa penso"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuta l’ex calciatore e allenatore Davide Dionigi:

“Non mi aspettavo di vedere la difesa a 3 (che poi era 5) contro la Lazio. Pensavo che Conte avrebbe proseguito col 4-3-3, a prescindere dagli interpreti. Con questo modulo il Napoli ha trovato il giusto abito, e per questo non tornerei alla difesa a 3. Il cambio di sistema può creare qualche scompenso anche a questi livelli. Parliamo di calciatori evoluti e pronti, ma i meccanismi cambiano leggermente e può esserci qualche difficoltà può esserci. Calo atletico? Non esiste squadra al mondo che fa tutta la stagione a mille. Le combinazioni sono tante, e possono dipendere anche da fattori mentali.

Quello che forse sta succedendo è che il Napoli sta tirando la carretta sin dall’inizio. Ma se parliamo di condizione atletica in senso puro credo che il Napoli stia bene e lo certificano i numeri. Raspadori vicino a Lukaku? La priorità è l’equilibrio, non penso si possa cambiare modulo solo per mantenere questa soluzione offensiva, adattando Raspadori sull’esterno per portarlo poi più dentro al campo”