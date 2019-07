Dionigi: "Il Napoli giocherà in maniera differente dall'anno scorso. Koulibaly-Manolas coppia europea, su Di Lorenzo..."

David Dionigi, ex giocatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"I grandi giocatori, quando affrontano squadre di livello minore, tendono ad avere un atteggiamento diverso. Con il Liverpool sarà diverso. Ancelotti ha provare a giocare con la squadra stretta ed alta ma non è facile. Credo che come interpretazione il Napoli possa giocare in maniera differente rispetto all’anno scorso. Oggi i giocatori sono universali ed un grande allenatore come Ancelotti lo sa. Nell’interpretazione dei ruoli oggi servono giocatori in grado di fare più cose. Di Lorenzo, dopo il fallimento della Reggina, era finito nel dimenticatoio e lo riportai io in auge. E' un professionista serio ed una persona per bene, ha una personalità discreta. Può giocare in più ruoli. Non ha la qualità di un'ala, ma può sopperire a qualche limite con la sua gamba. Koulibaly-Manolas? Coppia molto fisica, più europea che italiana. Sulle giocate aeree avrà ottimi riscontri, potrebbero soffrire con giocatori come Insigne. Al di là di questi dettagli, è una coppia di elevato livello, in Italia non ce n'è..."