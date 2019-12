Davide Dionigi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze in onda su Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ancelotti? Sorprende come sia andata a finire l'esperienza al Napoli. Da fuori possiamo dare dei giudizi approssimativi, la verità sta sempre nel mezzo e la conoscono solo i protagonisti".