Dimaro, il sindaco: "Oggi iniziamo l’allestimento del paese in vista dell’arrivo del Napoli! Sulle gigantografie dei calciatori..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il sindaco di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ritiro del Napoli? Oggi iniziamo l’allestimento del paese in vista dell’arrivo del club. Gigantografie dei calciatori? Abbiamo fatto quelle dei giornalisti (ride, ndr). Le amichevoli saranno due, una con l’Anaune e la seconda sarà con la SPAL. Ci sarà il pienone di tifosi, il tutto esaurito per soddisfare tutti i fans: saranno giorni ricchi di novità ed avvenimenti, speriamo di dare ospitalità adeguata. Il quartiere generale della squadra sarà l’hotel Rosatti, per quanto riguarda gli eventi ci sarà la presentazione della squadra e cambieremo il luogo: non più nella piazza bensì nel campetto della chiesetta”