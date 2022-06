Dimaro, il sindaco: "Novità per vedere gli allenamenti. Contratto? Ne parleremo con il Napoli nei giorni del ritiro" | ESCLUSIVA

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Dimaro

Sindaco Dimaro a CalcioNapoli24

Ecco le parole di Lazzaroni:

"Quest'anno non ci sarà bisogno di alcuna prenotazione. Lo scorso anno c'era bisogno perchè avevamo la capienza ridotta al 50%. Confermo la prima amichevole contro l'Anaune. La seconda amichevole? Non ho certezze, ho sentito anch'io questa possibilità della Spal anche perchè sono in ritiro a pochi chilometri da noi. Vedremo se sarà così. Contratto? Parleremo anche di questo con il Napoli nei dieci giorni che saranno qui, non vedo motivi per interrompere il rapporto. Con De Laurentiis mi sento abbastanza spesso. L'ho sentito carico e con le idee ben chiare. Entrambe le amichevoli saranno qui a Carciato. Si tornerà alla normalità come prima del Covid. Ci saranno autografi e foto con i calciatori"



