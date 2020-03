Dimaro, il sindaco Lazzaroni: "Ritiro SSC Napoli ad agosto? Vediamo cosa dice il contratto, noi vogliamo gli azzurri! Non abbiamo sentito la società, pronti ad ogni evenienza"

Ultime notizie calcio - Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"In Val di Sole abbiamo chiuso tutti gli impianti un mese prima, aria surreale. Ci sono pochi contagi, c'è solo un caso a Dimaro che non è neanche grave per adesso. Non abbiamo sentito il Napoli, ci sono tutte ste problematiche. Non so se l'ATP ha sentito la società azzurra ma penso sia prematuro, bisogna capire gli sviluppo. Il ritiro del Napoli ad agosto? Bisogna capire cosa dice il contratto, ma a prescindere dal contratto c'è amicizia tra persone serie. Voi dovete venire a dimaro e noi vogliamo che il Napoli venga a Dimaro. E' prematuro dire qualcosa, ma è doveroso capire se si è pronti. Lo scorso anno abbiamo avuto un evento tragico, quello della frana, e siamo andati avanti lo stesso. Anche quest'anno faremo lo stesso, che sia luglio o che sia agosto. Abbiamo un cantiere già aperto per una strada che porta giù al campo, l'avrebbe utilizzata anche il Napoli. Il cantiere resta aperto, rispetta determinate normative. Vediamo di risolvere 'sta cosa, se questa sciagura ce lo permette. La prima di Gattuso a Dimaro? Era stato già in Trentino, da noi no".