Dimaro, il sindaco Lazzaroni: "Garcia mi ha confessato una cosa sui tifosi del Napoli"

Il Sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Siamo diventata una cittadina azzurra per 11 giorni, siamo stanchi ammazzati per tutto quello che abbiamo fatto. E' stato uno dei ritiri più belli che abbia mai visto. Se ci sarà un futuro potremmo sempre migliorare. Abbiamo fatto tutto quello nelle nostre possibilità per soddisfare i tifosi. Quando abbiamo cenato con Rudi Garcia mi ha detto che è rimasto impressionato dal calore dei tifosi".