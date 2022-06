Dimaro, il sindaco Lazzaroni: "Due amichevoli e allenamenti a porte aperte, ci sarà anche De Laurentiis. Niente mascherine allo stadio"

Andrea Lazzaroni, Sindaco di Dimaro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’8 la squadra arriva a Dimaro e il 9 c’è il primo allenamento. Appena ci sarà mandato il programma definitivo inizieremo a preparare le varie iniziative. Saranno due le amichevoli, una come tradizione con la Bassa Anaunia e l’altra è da capire. Ci sono già molte prenotazioni per Dimaro, ci si aspetta il tutto esaurito. Non ci saranno restrizioni, non credo che si userà la mascherina nemmeno allo stadio. Credo che Spalletti e il Napoli dia il via libera per vedere tutti gli allenamenti. De Laurentiis sarà presente".