Digne: "Spalletti? Sbatte la testa, urla e ti tiene tre ore davanti ai video: per qualcuno può essere pesante, per me non lo era"

Serie A - Lucas Digne ha rilasciato un'intervista a L'Equipe: "Spalletti? Ha un rigore molto italiano. Facevamo un’ora e mezza di video prima delle partite. E un’ora e mezza dopo le partite. È pesante per alcuni, ma a me piace! Per un difensore questo è davvero importante. E dopo un po’ in campo diventa tutto automatico. Dici a te stesso: se non faccio così, l’allenatore mi farà perdere i sensi davanti ai video domani. Spalletti è un appassionato. Può sbattere la testa, urlare contro tutti, fare grandi gesti a bordo campo perché un giocatore passa la palla dietro invece che in avanti. Vive le cose a fondo, con passione. All’improvviso poi passa tutto, e i giocatori lo perdonano. Anche Ancelotti è appassionato ma è diverso. Non ha lo stesso temperamento. Sicuramente Spalletti è più vicino a un Sampaoli"