Diego Maradona jr: "A Roma ho rivisto il Napoli ‘sarriano’. Zielinski come De Bruyne"

Napoli - “Ieri ho finalmente rivisto un Napoli ‘sarriano’. Grande prestazione degli azzurri a Roma, vittoria meritata”. L’ha detto oggi Diego Maradona jr ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione da lui condotta. “Nel primo tempo gli azzurri hanno dominato – ha detto Maradona jr a Radio Crc – con il successo di ieri il Napoli si è rimesso prepotentemente in corsa per la Champions. Seconda vittoria esterna di fila dopo l’exploit in casa del Milan. Nessuno ci avrebbe scommesso un euro. Eppure è successo. Adesso il Napoli lotterà per entrare nei primi quattro posti sino alla fine”. Diego jr ha voluto sottolineare le prestazioni di Mertens, Zielinski e Fabian Ruiz. “Non me ne vogliano gli altri – ha detto Diego jr a Radio Crc – ma quando in attacco c’è Mertens, è tutta un’altra musica. Ieri ha toccato due palloni e ha realizzato una doppietta, è straordinario. Di pregevole fattura anche la prestazione di Zielinski. Ieri gli ho visto fare giocate, che in Europa solo De Bruyne è in grado di produrre. Devo dire, però, la crescita del Napoli è coincisa con quella di Fabian Ruiz. Ora lo spagnolo è diventato un trascinatore”.