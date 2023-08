Diario AS, Calemme a CN24: "Veiga non andato con entusiasmo in Arabia: l'hanno dovuto convincere"

Mirko Calemme, giornalista di Diario AS, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ieri l'agente di Gabri Veiga ha detto che non era ancora fatta con l'Al Ahli, aspettiamo l'ufficialità. Il Napoli lo ha avuto in pugno per alcuni giorni il calciatore spagnolo, lo stesso Rafa Benitez aveva parlato di trasferimento vicino ad un club di Champions. Il Napoli aveva chiuso con il celta pagando 10 milioni in meno della clausola rescissoria. Si è tentato per giorni di trovare un'intesa su diritti d'immagine e commissioni, ma non si è trovato. Gabri Veiga non è andato con entusiasmo in Arabia Saudita, l'hanno dovuto convincere.

L'affare Veiga era indipendente da Zielinski, il Napoli ha tirato la corda perchè Veiga era considerato un grande colpo ma non un'urgenza nell'immediato. Tenendosi Zielinski, per il Napoli quello di veiga non era una priorità assoluta. nel senso che voleva il calciatore alle sue condizioni. Se avesse venduto il polacco invece, il potere contrattuale degli azzurri per Veiga sarebbe calato perchè doveva prenderlo per forza".