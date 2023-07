Di Natale: "Spalletti ha fatto bene a lasciare Napoli: ha capito che era difficile ripetersi"

Antonio Di Natale, ex calciatore dell’Udinese, ha parlato a Goal Italia del Napoli:

“Scudetto? Faccio i complimenti al presidente, ai tifosi, ma anche a mister Spalletti con cui sono molto amico e a tutto lo staff. Da napoletano tutti ringraziamo Spalletti perché ha fatto un percorso bellissimo l’anno scorso, ci ha portato lo scudetto che a Napoli stanno ancora festeggiando”.

E’ stata giusta la scelta di Spalletti di lasciare Napoli dopo lo Scudetto? “Se ha preso questa decisione vuol dire che per lui il ciclo era finito. Secondo me quando l’allenatore non può più dare quello che ha dato è giusto lasciare perché poi ripetersi il secondo anno non è facile. Lui ha capito questa cosa e noi napoletani lo ringraziamo perchè ha portato uno scudetto dopo 33 anni”.