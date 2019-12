Di Natale: "Allenare l'Udinese è uno dei miei sogni. No alla Juventus? Scelta che rifarei"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Di Natale, ex calciatore e bandiera dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Juvenews.eu. Ecco quanto da lui affermato in vista della gara di questo turno tra la Juventus ed i friulani:

"Quello di allenare l'Udinese è un altro dei miei sogni. Prima però vorrei migliorarmi piano piano, senza bruciare i tempi, cercando di crescere con i ragazzi e tentando di accumulare molta esperienza. Io l’ho sempre detto: ho fatto una scelta di vita e la rifarei. La Juve è sempre stata la squadra più forte e vincente d’Italia, ma quando si ragiona con il cuore non è possibile pensare a nient’altro. La mia è stata una scelta per i tifosi, per la mia famiglia e per la società. Tutto quello che ho fatto in carriera è merito mio, ma anche dell’Udinese”.