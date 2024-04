Di Natale a CN24: "Manna? Giuntoli lo ha avuto come riferimento all'arrivo! Alla Juve non solo Pompilio ma un altro dirigente del Napoli"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Mirko Di Natale è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Giovanni Manna? Uno dei più giovani ds in giro, secondo me è una delle figure più rilevanti del management della Juventus fino all’arrivo di Cristiano Giuntoli: è stato un tramite con la Next Gen, poi ha preso in mano il management. Oggi è più un dirigente che uno scout, conosce molto bene il mondo delle giovanili: leggevo un accordo col Napoli per il ruolo di direttore sportivo, ma Manna è un ottimo conoscitore di calcio.

Manna con De Laurentiis? Arriverebbe da una realtà totalmente diversa, ma sono curioso di capire come una figura come quella di De Laurentiis, molto imponente ed autoritaria, possa coadiuvare un giovane come Manna che ha possibilità di far bene a Napoli.

Come si è trovato Manna con Giuntoli? Partiamo da Pompilio, che entrerà nello staff della Juventus al termine della stagione così come Leonardo Mantovani. Non mi sono mai giunte voci contrarie sul rapporto Manna-Giuntoli, anzi è stato il punto di riferimento al suo arrivo. Manna resta uno dei più giovani dirigenti sulla piazza, davanti ad una figura così esperta come quella di Giuntoli avrà saputo cogliere le sue conoscenze: il rapporto è stato reciproco.

Manna-Allegri? All’interno della Juventus Manna ha un ruolo anche più improntato sulla Next Gen, ma ha dato una mano a Giuntoli e a Claudio Chiellini attuale ds della Next Gen. Se devo dare una lode a Manna, ricorderei la gestione del contratto di Rabiot: a fine giugno fu lui a parlare con la mamma-agente e a stipulare l’accordo in essere ad oggi”