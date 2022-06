Di Napoli: "Sbagliai un rigore con il Napoli a Parma: la mia famiglia non mi rivolse la parola"

Calcio Napoli - Arturo Di Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Le parole di Arturo Di Napoli:

"Mertens? Io parto sempre dal presupposto che per quanto riguarda i matrimoni ci debba essere la complicità di entrambi. Mertens vuole bene al Napoli ed il Napoli vuole bene a Mertens. Ci sono degli equilibri interni che noi non conosciamo. Dopo Lorenzo mi dispiacerebbe se i napoletani perdessero anche Mertens. Pensate che una volta, quando giocavo con il Napoli, perdemmo a Parma perché sbagliai il rigore, i miei familiari non mi rivolsero la parola".