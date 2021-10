Di Napoli: "Il Napoli non mi sorprende, ha trovato tutti gli elementi giusti per esaltare il suo gioco ma la Juve è ancora da battere"

Napoli Calcio - Arturo Di Napoli è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare di Napoli:

Napoli che gira alla grande anche in Coppa:

"Io ho sempre detto che i giocatori del Napoli sono adatti alla mentalità e al gioco che Spalletti vuole esprimere. Non mi sorprende questo andamento, Spalletti fa giocare le squadre molto bene e ottiene risultati. Ha trovato a Napoli tutti gli elementi giusti per esaltare il suo gioco. Il campionato comunque è molto lungo e la Juventus rimane la squadra da battere".