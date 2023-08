Di Napoli: "Il mancato rinnovo di Osimhen sarebbe molto rischioso. Koopmeiners? Mi terrei Zielinski"

Arturo Di Napoli, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato della vicenda relativa al rinnovo di Osimhen con il Napoli, dando il suo giudizio e parlando soprattutto dei grandi rischi che ci sarebbero per il club partenopei qualora non dovesse arrivare il prolungamento nel corso dei prossimi giorni: "Credo che abbia bisogno di rinnovare il contratto, è pericoloso per il Napoli farlo arrivare a un solo anno di scadenza. Non credo che ADL, per la sua filosofia, farà così. È troppo importante per il Napoli rinnovare".

Le sarebbe piaciuto vederlo Italiano al Napoli? Come lo vede ancora a Firenze?

"Credo abbia fatto il percorso giusto di continua crescita. Quest'anno credo che potrebbe essere un'annata importante e si giochi molto in termini di prospettive. Ha dimostrato di essere un ottimo tecnico, le sue idee sono buone. Deve migliorare la stagione scorsa, ma credo sia un percorso positivo finora. Il salto di qualità lo hai se metti a posto delle cose che si sono viste di negativo nella stagione scorsa. Un grande allenatore per un grande lclub deve essere bravo a usare più moduli in una partita".

Napoli, si è parlato di Koopmeiners. Lo scambierebbe con Zielinski?

"Sono due giocatori che per certi aspetti si assomigliano, ma Zielinski credo che serva di più negli schemi di Garcia. Me lo terrei stretto, è un ragazzo duttile che fa grandi cose e la differenza".