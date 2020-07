Di Napoli: "Grandissimo lavoro di Gattuso a Napoli, ha creato unione e dato regole"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Arturo Di Napoli, ex giocatore

“Potevo fare qualcosa in più nel calcio, ma quando si è giovani non si è coscienti di ciò che si ha in meno. Gattuso a Napoli sta facendo un grandissimo lavoro perché ha preso la squadra in un momento critico in cui lo spogliatoio era sfasciato e invece è stato bravo a creare unione e dare regole. Il Napoli, Gattuso, la squadra e la città intera si sta preparando alla gara col Barcellona. Stasera l’Inter avrà più motivazioni, ma di certo anche il Napoli vorrà ben figurare per cui immagino assisteremo ad una gara divertente”.