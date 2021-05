Di Michele racconta Spalletti: "Porterà entusiasmo, con Insigne andrà a nozze. Crea alchimie con i calciatori"

Napoli calcio - “Spalletti ha il suo carattere, ma con gli anni, con l’esperienza, determinati errori li ha limati - queste le parole di David Di Michele, ex calciatore, fra le tante, dell’Udinese di Luciano Spalletti, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Quando un calciatore non fa ciò che dice lui, è normale che debba riprenderlo. Luciano e De Laurentiis sono due caratteri forti, ma con un bene in comune: il Napoli. Litigare fra di loro diventerebbe un’arma a doppio taglio per la squadra, la situazione capitata con Gattuso servirà da esperienza alla società. Rino ha fatto molto bene in azzurro. Aver avuto Spalletti è stato determinante nella mia carriera, è una persona che ti dice ciò che pensa senza mezze misure, ed io preferisco uomini così. La maggior parte dei giocatori che ha avuto nella sua carriera parlerebbero bene di lui, con Totti è stata una parentesi. La sua fase difensiva? Ci lavora molto, questa fase per lui inizia dell’attacco: se si muovono bene in pressing lì davanti, la difesa ne giova. È un allenatore che non lascia nulla al caso, e troverà già un’ottima base considerato il buon lavoro svolto da Gattuso. Valzer degli allenatori? Le società stanno capendo che i tecnici sono fondamentali, che il calcio sta cambiando e che bisogna essere sempre aggiornati. Bisognerebbe concedere più fiducia, tempo per allenare giocatori stranieri e i ragazzi delle giovanili. Cosa può portare Spalletti? Entusiasmo, è un uomo che sa fare gruppo, e quando un calciatore riesce ad entrare nella sua testa e viceversa, crea un’alchimia devastante. Insigne? Il tipo di giocatori come Lorenzo, con lui, non è che vanno a nozze, di più. Sono fondamentali”.