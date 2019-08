Di Marzio su Icardi: "Il Napoli deve capire la sua identità, i terzini non mi convincono"

Calciomercato Napoli - Gianni Di Marzio è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Su Icardi. "Secondo me è diretto più verso Roma che verso il Napoli, anche per volontà della moglie dell'argentino, Wanda Nara. Questo Napoli deve capire un po' la sua identità, anche in virtù degli acquisti. Gli azzurri stanno cercando molti esterni, anche se hanno già Insigne, Callejon e Mertens. Il Napoli ha bisogno di un giocatore di peso, e di giocatori veri sugli esterni bassi: i terzini non mi convincono".