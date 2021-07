Di Marzio: "Spero che Insigne non sia un nuovo caso Donnarumma!"

Napoli - A parlare di Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio.

Un pensiero su Italia-Belgio:

"Se riesce a recuperare Hazard e De Bruyne, è un problema. Dobbiamo sfruttare la velocità dei nostri attaccanti contro la difesa belga lenta. La partita la può sbloccare Immobile, ma anche gli esterni saranno decisivi. Chiesa in questo momento è in forma, ma forse rende di più in corsa".

Ieri conferenza di ADL. E ha parlato anche del rinnovo di Insigne:

"Ha parlato a 360 gradi della situazione. Però tecnicamente portare uno come Insigne quasi a scadenza non si deve fare. E' come il caso Donnarumma al Milan, che è stato un vero suicidio. Non vorrei che con Insigne succeda la stessa cosa. E' ancora un giocatore importante, ha esperienza ed è abbastanza giovane io lo avrei fatto firmare prima degli Europei".

Tanti i temi in ballo, come la partita che è costata la Champions:

"La gara non è stata preparata bene. Al Napoli è mancata la personalità, il carattere in alcuni giocatori, anche nello stesso Insigne. Hanno sentito troppo la gara. Non è possibile sbagliare quella gara. Io allora andrei a prendere giocatori di personalità, dei leader"