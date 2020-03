Di Marzio: "Sospensione campionato tardiva, bisogna avere maggior responsabilità. Europei? Giusto rinviarli"

Ultime notizie calcio. Gianni Di Marzio ha commentato le ultime sull'emergenza Coronavirus estesa al mondo del calcio. Ecco le sua parole a TMW Radio.

Cosa dici delle ultime disposizioni del Governo?

"Non è mai troppo tardi. Queste sono delle responsabilità che si dovevano prendere già tempo fa. E' giusto che adesso si sia più responsabili. Vedo troppi giovani irresponsabili, questo è un problema serio, ne va della salute dei nostri familiari. Dobbiamo stare attenti a seguire le disposizioni emesse".

In questa fase, come si gestisce l'atleta?

"Posso capire degli allenamenti individuali, ma non capisco come si possa fare. Come fai a non tenere i giocatori nello spogliatoio? Gli allenamenti sono collettivi, come lo è questo sport. Nel calcio è molto difficile".

Che ne sarà di questa stagione?

"Spero si concluda il più presto possibile. Bisogna fare di tutto per farlo finire, anche a porte chiuse. Ma che non siano gli incapaci a decidere ma delle persone con il cervello, per non vedere certe scene come in Parma-Spal. Vista l'emergenza, si può spostare l'Europeo".

Riduzione della Serie A, sei d'accordo?

"Sono per la Serie A a 18 squadre. Sarebbe la cifra giusta. Addirittura ai miei tempi erano 16".