Di Marzio: "Sfogo Insigne? Sempre meglio evitare. Quando ha sbagliato il rigore in Supercoppa cosa avrebbero dovuto dirgli?"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore.

"Sfogo Insigne? Sempre meglio evitare in campo, posso capire nello spogliatoio perché i panni sporchi si lavano in casa ma poteva evitare. La reazione potrebbe anche essere giustificata, sente molto la napoletanità e il momento della classifica. Quando lui ha sbagliato il rigore in Supercoppa gli altri cos'avrebbero dovuto dire? Il calcio è fatto in questa maniera, sappiamo come funziona. Gli errori sono stati fatti.

Non possiamo credere che i giocatori del Napoli siano incapaci. Però a pochi minuti della fine, a partita praticamente finita, commetti un errore del genere. Sarri? L'unico che potrebbe creare di nuovo entusiasmo perché ci ha fatto vedere un bel calcio. Se dovesse arrivare Sari (o anche il contrario) molti giocatori sarebbero ceduti.

Cos'avrei detto nello spogliatoio dopo il Sassuolo? Non avrei fatto parlare Insigne, avrei parlato io. Sicuramente avrei avuto una reazione, non è possibile che giocatori di quell'esperienza non riescano a gestire il risultato a fine partita. Sanremo? Senza pubblico non è la stessa cosa, come una partita di calcio.

Napoli-Bologna? Noi ci aspettiamo sempre una reazione nervosa e magari agonisticamente cattiva che però finora non c'è stata. Servirebbe un pressing alto, asfissiante. Non vedo ancora queste cose. Mi aspetterei una reazione del Napoli ma Mihajlovic la sua squadra la carica bene. Hysaj marcherà anche Orsolini visto il principio utilizzato con Berardi? Io farei giocare Ghoulam".