Di Marzio: "Per Ancelotti voto alto: ha sperimentato e trovato soluzioni. Hamsik alla Jorginho? Impossibile e su De Laurentiis..."

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio:

“Voto 7 ad Ancelotti per la stagione. Ha avuto calciatori non adatti al suo sistema di gioco, ha sperimentato e alla fine ha trovato soluzioni. Non abbiamo visto il calcio spettacolo di Sarri, che non ha vinto niente, ma è cresciuto. Insigne? Portare la fascia di capitano non è una zavorra. Il capitano del Napoli deve essere Albiol. Insigne non è un leader. Ancelotti non ha mai pensato di far giocare Hamsik alla Jorginho. Nel 4-4-2 non esiste il regista, lo dicono i libri a Coverciano. De Laurentiis? Ha preparato una buona pasta con Ancelotti, ma mancava il condimento. Mancava qualche calciatore di qualità.