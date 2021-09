Di Marzio: "Napoli straripante ma con la Fiorentina sarà la partità della verità"

Napoli Calcio - A parlare di Champions a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è Gianni Di Marzio:

Milan, cosa aspettarsi anche dalla sfida con l'Atletico?

"Avrei preferito avere Ibra, che dà carisma al gruppo. Mancando sia lui che Giroud, diventa una partita difficile. L'Atletico è una squadra rognosa, che non ti fa giocare. Io credo che il Milan ha lavorato bene negli ultimi due anni, ha il giusto mix di giovani ed elementi di esperienza, gli manca una vera punta. Rebic è più esterno che un centravanti. Credo però nella compattezza della squadra".

Milan favorito per lo Scudetto e Napoli fuoco di paglia?

"Il Milan ha il potenziale ma il Napoli non è un fuoco di paglia. Non è da tutti vincere tutte le prime sei partite. Vedremo a Firenze come andrà, contro una sorpresa di questo inizio campionato. Il Napoli è straripante, fenomenale, riesce a tenere impegnato una difesa intera, e poi non è facile segnare tutti questi gol".